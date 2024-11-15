“Trump, Beyaz Saray’a Yeni Atamalar”

ABD BAŞKANLIK EKİBİ BELİRLENİYOR

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, başkanlık ekibinde yer alacak isimleri netleştirmeye devam ediyor. Trump, seçim kampanyası sırasında iletişim direktörlüğü yapan Steven Cheung’u Beyaz Saray iletişim direktörü olarak atadı. Ayrıca, Sergio Gor’un Başkanlık Personel Ofisi direktörlüğünü üstleneceği duyuruldu.

GÜVENİLİR DANIŞMANLAR

Trump, atamalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Steven Cheung ve Sergio Gor 2016’daki ilk başkanlık kampanyamdan bu yana güvenilir danışmanlarım oldular. Amerika ilkelerini öncelikli olarak savunmaya devam ettiler” ifadelerini kullandı.