Trump, Beyaz Saray Sözcüsünü Atadı

TRUMP’TAN YENİ ATAMA

Trump, Leavitt’in seçim kampanyası sözcüsü olarak gösterdiği başarılı performansı öne çıkararak kendisini Beyaz Saray Sözcüsü olarak atayacağını açıkladı. Leavitt’i “zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci” olarak tanımlayan Trump, “Kürsüde başarılı olacağına ve Amerika’yı yeniden büyük yaparken mesajımızı Amerikan halkına iletmemize yardımcı olacağına inancım tam” dedi.

Trump’ın ilk başkanlığı döneminde Beyaz Saray Sözcü Yardımcılığı görevinde bulunan Leavitt, sosyal medya platformu X’teki hesabında Trump’ın bu açıklamasını paylaşarak kendisine teşekkür etti.