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Trump, Biden’ın Güvenlik İzinlerini İptal Etti

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BİDEN’IN GÜVENLİK İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden’ın ‘gizli bilgilere erişimine gerek kalmadığı’ ve ‘hafızasının zayıf olduğu’ gerekçeleriyle, Biden’ın tüm güvenlik izinlerini iptal etti. Trump, Truth Social platformundan yaptığı duyuruda, Biden’ın güvenlik izinlerinin iptal edildiğini açıkladı. Trump, “Joe Biden’ın gizli bilgilere erişiminin devam etmesine artık gerek yok. Bu nedenle Joe Biden’ın güvenlik izinlerini derhal iptal ediyor ve günlük istihbarat brifinglerini durduruyoruz.” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Açıklamasında, Biden’la ilgili bir savcılık raporuna atıfta bulunan Trump, “Biden zayıf hafızadan muzdaripti, onun iyi hali bile hassas bilgiler söz konusu olduğunda güvenilmez. Joe, kovuldun!” şeklinde yorumda bulundu. Trump, 2021 yılında görevi Biden’a devrettikten sonra güvenlik izinlerinin de iptal edildiğini hatırlattı ve aynı durumu kendisinin de uyguladığını belirtti.

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