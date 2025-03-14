Trump: Biden Yüzünden Rusya ile Kargaşa

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN RUSYA ELEŞTİRİSİ

Donald Trump, Rusya ile olan ilişkilerin güncel durumu hakkında sert sözlerle öne çıktı. Eski Başkan Joe Biden’ı hedef alarak, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, “Sahtekar Joe Biden, bizi Rusya’yla gerçek bir ‘kargaşanın’ içine soktu” açıklamasında bulundu. Trump, Washington ile Moskova arasındaki gerginlikten Biden’ı sorumlu tutarak, ABD’yi bu “kargaşadan” kurtaracağına dair söz verdi.

TRUMP’IN ÇARPICI İFADELERİ

Trump, paylaşımında dikkat çekici ifadeler kullandı: “Milyonlarca insan gereksiz yere öldü, bir daha asla görülmeyecek ve eğer Rusya’yla Ateşkes ve Nihai Anlaşmayı tamamlayıp imzalamazsak, daha niceleri hayatını kaybedecek.” Biden döneminde Ukrayna’daki savaş ve Rusya ile artan gerginlikleri eleştirerek, kendisi başkan olsaydı bu çatışmaların yaşanmayacağına inandığını belirtti.

SAVAŞ İDDİALARI VE POLİTİKA ELEŞTİRİLERİ

Kendine güvenerek, “Eğer ben başkan olsaydım, hiçbir savaş olmazdı. Bu, yüzde 100 yaşanmazdı” diyen Trump, “Aynı şekilde, İsrail 7 Ekim’i yaşamazdı, Afganistan’dan çekilmemiz güçlü ve gururlu bir şekilde gerçekleşirdi ve ülkemizin tarihindeki en utanç verici gün yaşanmazdı, bu bir ihtişam anı olurdu” açıklamasıyla da dikkat çekti. Trump, Biden yönetiminin dış politika hamlelerini başarısızlıkla eleştirerek, kendi dönemindeki etkili dış politika uygulamalarını vurguladı.

HAKSIZLIKLAR VE POLİTİK BİLDİRİ

Trump, 2020 seçimlerine yönelik “şikeli ve hileli” iddialarını yineleyerek, “ABD’ye bunu yapanlar hapse girmeli! Tanrı Amerika’yı korusun ve Amerika’yı yeniden büyük yapsın!” ifadeleriyle mesajını sonlandırdı. Bu açıklamalar, Trump’ın hem Biden’a hem de Demokratlara karşı sert tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Dış POLİTİKADA YENİ DÖNEM VAADİ

Trump’ın Biden’a yönelik ağır suçlamaları ve Rusya ile ilişkileri düzeltme sözü, ikinci başkanlık döneminde dış politikada önemli değişiklikler yapacağına dair sinyaller veriyor. Truth Social’daki paylaşımı, iç politikada tartışmaları tekrar alevlendirirken, uluslararası alanda da dikkatle izleniyor. Trump’ın bu iddiaları ve vaatleri, önümüzdeki dönemde nasıl bir politika izleyeceği konusunda merak uyandırıyor.