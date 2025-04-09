Trump, BİR MİLYON Göçmene “Hemen Ayrılın” Dedi

TRUMP’IN GÖÇMENLERE YENİ TALİMATI

Trump yönetimi, Biden döneminde kullanılan çevrimiçi randevu sistemiyle ABD’ye geçici olarak giriş yapan göçmenlere “hemen ayrılın” talimatı verdi. Ocak 2023’ten bu yana CBP One adlı uygulama ile 900.000’den fazla kişi ülkeye girmişti. Bu göçmenlere, “şartlı izin” adı verilen başkanlık yetkisi ile genellikle iki yıl boyunca ABD’de kalma ve çalışma hakkı tanınmıştı.

BÜTÜN GÖÇMENLER ETKİLENİYOR

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, “Bu izinlerin iptal edilmesi, Amerikan halkına verdiğimiz sınırları güvence altına alma ve ulusal güvenliği koruma sözümüzün yerine getirilmesidir” diye belirtti. Yetkililer, uygulamayı kullanan göçmenlere iptal bildirimleri gönderildiğini ancak tam olarak kaç kişinin etkilendiğini açıklamadı. Göçmenlerden, artık ‘CBP Home’ adı verilen aynı uygulamayı kullanarak gönüllü şekilde ülkeden ayrılmaları istendi. Bu karar doğrultusunda, ABD’de yasadışı durumlarda olan ve ayrılmayı reddedenlere günlük 998 dolar ceza uygulanacağı belirtildi.

CENAZANIN HUKUKİ TEMELLERİ

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) sözcüsü, “Ayrılmazlarsa sonuçlarına katlanacaklar. Yasadışı göçmenin sınır dışı edilme emrini aştığı her gün için 998 dolar ceza kesilecek” dedi. Yetkililer, bu cezaları 1996 tarihli nadiren kullanılan bir yasaya dayandırarak uygulamayı planlıyor. Bu yasa daha önce Trump’ın ilk döneminde uygulanmıştı. Biden yönetimi ise 2021’de cezalandırıcı uygulamayı durdurdu. Trump yönetiminden bir yetkili, cezaların 2019’a kadar geriye dönük olarak 5 yıla kadar uygulanabileceğini ve bunun bazı kişiler için 1 milyon doları aşan cezalara yol açabileceğini vurguladı.

BİLDİRİMLERİN ETKİSİ

İç Güvenlik Bakanlığı, geçen yıl ABD’ye giren Honduraslı bir aileye “Amerika Birleşik Devletleri’ni terk etme zamanınız geldi” mesajını gönderdi. Benzer mesajların sosyal medyada da paylaşıldığı görüldü. Göçmenlere hukuki destek veren Al Otro Lado adlı kuruluş, iptal bildirimi alan kişilerin Honduras, El Salvador ve Meksika’dan geldiğini aktardı. CBP One uygulaması, Biden yönetiminin yasadışı sınır geçişlerini azaltmak amacıyla yasal giriş yollarını artırma stratejisinin önemli bir parçasıydı.

BİDEN DÖNEMİ VE GÜNCEL GELİŞMELER

Aralık sonuna kadar 936.500 kişi bu uygulama aracılığıyla Meksika sınırından ABD’ye girdi. Başkan Trump, göreve başlamasının ardından CBP One sistemini kapattı ve Şubat başında randevusu olan birçok kişiyi Meksika’da bıraktı. Ayrıca, Biden döneminde yararlanan birçok kişinin geçici statülerini de iptal etti. İç Güvenlik Bakanlığı, Biden’ın şartlı izin yetkisini 1952’den bu yana herhangi bir başkandan daha fazla kullandığını bildirdi. Buna ek olarak, cezaların ABD’de sınır dışı edilme emri almış 1.6 milyon göçmene uygulanacağı bildirildi. Yönetimin, cezaları ödemeyenlerin mal varlıklarına el koymasını da planladığı ifade edildi.