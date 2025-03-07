Trump: Bitcoin Rezervi Stratejik Vazgeçilmez Olacak

CEZAİ SORUŞTURMALARIN SONUCU ELE GEÇİRİLEN BİTCOİNLERİN GELECEĞİ

Kararname gereği, cezai soruşturmalar sonucunda elde edilen yaklaşık 200 bin Bitcoin artık piyasalara sunulmayacak. Bu Bitcoin’ler, “Dijital Fort Knox” adı verilen rezerv alanında tutulacak ve ulusal bir değer deposu olarak değerlendirilecek. Ayrıca, ABD Dijital Varlık Stoku ismiyle yeni bir yapı oluşturulacak. Bu sistemle, hükümetin elindeki tüm kripto varlıkların merkezi bir şekilde kontrol edilmesi hedefleniyor. Geçmişte, el konulan Bitcoin’lerin piyasa değerinin altında satılması nedeniyle büyük kayıplar yaşayan ABD, bu yeni strateji ile uzun dönemli kar hedefliyor.

STRATEJİK GÖRÜŞLER VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray’ın Yapay Zeka ve Kripto Danışmanı David Sacks, bu kararın Trump’ın ekonomik vizyonunu yansıttığını vurguladı: “Bu adım, ABD’yi dünyanın kripto başkenti yapma yolunda atılmış cesur bir hamle.” ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise, “Blockchain ve dijital varlıklar artık finans dünyasının vazgeçilmezi. Bu rezerv, ABD’nin liderliğini pekiştirecek” diyerek stratejiyi destekleyen açıklamalar yaptı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE PİYASA ETKİSİ

Swan Bitcoin yöneticilerinden Steven Lubka, bu kararı olumlu bulsa da daha agresif bir Bitcoin biriktirme politikası beklediklerini dile getirdi: “Bu başlangıç için güçlü bir sinyal, ancak ABD’nin daha fazla adım atması gerekebilir.” Analistler ise rezerv politikasının Bitcoin fiyatlarını yukarı taşıma potansiyeline sahip olabileceğini öngörüyor. Kararnamenin açıklanmasının ardından Bitcoin’de ani bir yükseliş olurken, piyasaya büyük miktarda coin arzının önlenmesi uzun vadede fiyatları destekleyebilme potansiyeli taşıyor.