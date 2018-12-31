Trump: Bitmeyen savaşı bitiyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye’den asker çekme kararı hakkında konuştu ve bitmeyen savaşı bitirdiklerini söyledi.

ABD Başkanı, Suriye’den asker çekme kararını bir kez daha savundu ve “Yaptıklarımı başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu. Askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşturuyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, peş peşe paylaştığı Twitter mesajlarıyla Suriye’den asker çekerek bitmeyen savaşları bitirdiğini söyledi.

Trump, “Unutmayın, bitmeyen savaşlara karşı kampanya yürüttüm” dedi.

ABD lideri, “Başkan olduğumda, DEAŞ bir karışıklığa neden oluyordu. Suriye’de yaptıklarımı başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu. DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz, bir kısmı da DEAŞ kalıntıları ile savaşıyor” ifadesini kullandı

TRT