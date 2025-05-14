Trump, Boeing’in Katar’a 160 Uçak Satışını Açıkladı

AÇIKLAMALAR VE ANLAŞMA

ABD Başkanı Trump, Boeing’in Katar’a 160 uçak satışıyla ilgili olarak 200 milyar dolarlık önemli bir anlaşma gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor.

ETKİLERİ VE GELECEK

Bu tür büyük çaplı anlaşmalar, ABD ile Katar’ın ekonomik iş birliğini pekiştiriyor. Uçak satışları, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da iyileşmesine zemin hazırlıyor. Trump, bu anlaşmanın ikili ticareti hızlandıracak önemli bir adım olduğunu belirtiyor.