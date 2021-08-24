Trump açıklaması sonrası yuhalandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump, aşı hakkındaki açıklamaları sonrası kendi taraftarlarınca yuhalandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Alabama’da gerçekleştirdiği mitingde destekçilerine “Aşı olmanızı öneriyorum” dedikten sonra yuhalandı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Koronavirüs’e karşı aşılama oranının düşük olduğu ve vakaların giderek arttığı Alabama eyaletinin Cullman şehrinde miting düzenleyen Trump, “Özgürlüklerinizin tamamına inanıyorum. Özgürsünüz, ne istiyorsanız onu yapmalısınız ancak aşı olmanızı öneriyorum. Ben oldum, iyi bir şey” dedi.

Trump’ın aşı önerisi, destekçileri tarafından yuhalanarak yanıtlandı.

Trump, “Tamam, İyi, özgürlükleriniz sizin. Ben aşı oldum. İşe yaramıyorsa ilk öğrenen siz olursunuz” diye devam etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevde olduğu sırada Koronaviirüs aşısını olmuştu.