Trump, Brunson’u bekliyor

ABD Başkanı Doland Trump, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye’den ayrılan Brunson’u oval ofiste misafir edeceğini belirtti.

Brunson’ın ev hapsine alınmasının ardından ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarıyla devam eden sürece ilişkin, Trump’tan açıklama geldi. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay’ın NTV canlı yayınında aktardığı bilgiye göre Trump, “Brunson’ın serbest bırakılması konusunda bir anlaşmamız yoktu.” diyerek dolaylı olarak cevap verdi.

Trump ayrıca, “Brunson’ın salıverilmesi memnuniyet verici, onu Cumartesi günü Oval Ofis’te ağırlayacağım” açıklamasını yaptı.