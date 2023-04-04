Trump bugün hakim karşısına çıkacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump bugün Manhattan’daki mahkemede hakim karşısına çıkacak.

Trump’a, eski porno yıldızı Stormy Daniels’a “sus payı” ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası sorulacak.

Trump’a yönelik suçlamaların detayları, yerel saatle 14.15’te (TSİ 21.15) başlayacak duruşmada açıklanacak.

76 yaşındaki Trump, ABD’de hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan. Trump, kendisine yönelik suçlamaları reddediyor.

Trump, Pazartesi günü Florida’daki evinden yola çıkmadan kısa bir süre önce sahibi olduğu Truth Social isimli platformda kendisine yönelik suçlamaları “cadı Avı” olarak nitelendirdi.

2024’te yeniden ABD Başkanı seçilmek isteyen Trump’la ilgili tüm gelişmeler ülke çapında yakından izleniyor.

Trump’ın mahkemeye çıkarılmadan önce Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg’ın ofisinde teslim olması bekleniyor. Buradaki süreç, parmak izi alınmasını ve sabıka fotoğrafı çekilmesini içeriyor.

Trump daha sonra, kendisine iddianameyi okuyacak hakimin huzuruna çıkacak. Avukatları Trump’ın suçlamaları kabul etmeyeceğini açıkladı.

ABD medyasına göre Trump, ticari kayıtları tahrif ettiği iddiasıyla ilgili olarak ağır sayılan en az bir suçlamayla karşı karşıya. Haberlerde Trump’a, 2016 seçimleri sırasında Stormy Daniels’a yapılan bir ödemeyle bağlantılı yaklaşık 30 suçlama yöneltileceği öne sürüldü.

Trump’ın kefaletle serbest bırakılması, Florida’daki evi Mar-a-Lago’ya dönmesi ve yerel saatle 20.15’te açıklama yapması bekleniyor.