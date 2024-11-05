Trump: Büyük Bir Zafer İçin Hazırız

AMERİKA’DA SEÇİM GÜNÜ

Amerika’da beklenen gün nihayet geldi. Ülkede halk, 60’ıncı başkanlık seçimi için bugün sandık başına gidiyor. Oy verme işlemlerinin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00’te başlamasıyla birlikte, seçmenler Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı eski Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti’nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında tercih yapacak.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

Oy verme işlemi sürerken Trump, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Trump, şu ifadeleri kullandı: “Artık resmi olarak Seçim günü! Bu, Amerikan Tarihinin en önemli günü olacak. Seçmenlerin coşkusu tavan yapmış durumda çünkü insanlar Amerika’yı Yeniden Büyük Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor!”

ZAFER MESAJI

Trump, açıklamasında oy verme sürecinin ne kadar uzun sürerse sürsün, seçmenlerin oylarını vermelerini istediğini vurguladı. “Radikal Komünist Demokratlar toparlanıp evinize gitmenizi istiyor. Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız ve ABD’yi yeniden en büyük yapacağız” şeklinde ifadeler kullandı.