Trump, Büyük Gün Ve Sonuçlar Bekliyor

TRUMP’IN ZELENSKIY GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray’da gerçekleştireceği görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Beyaz Saray’da büyük bir gün. Daha önce hiç bu kadar çok Avrupalı lider aynı anda bir arada olmamıştı. ABD için büyük bir onur. Bakalım sonuçlar ne olacak?” ifadelerini kullandı.

ORTADOĞU’DAKİ GÜNDEM

Trump, görüşme öncesinde başka bir açıklama yaparak Gazze Şeridi’ndeki rehineler ve İran’a yönelik saldırılar hakkında da görüş bildirdi. Trump, kalan rehinelerin geri dönüşünün ancak Hamas’ın ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacağını belirtti. “Bu ne kadar erken gerçekleşirse, başarı şansı da o kadar artacak. Unutmayın, yüzlerce rehinenin serbest bırakılarak, İsrail ve ABD’ye teslim edilmesi için müzakere yapan ve bunu sağlayan bendim. Sadece 6 ay içinde 6 savaşı sona erdiren bendim. İran’ın nükleer tesislerini yıkan bendim” sözlerini kullandı.

DÜNYA GÖZLERİNİ BURA’YA ÇEVİRDİ

Trump’ın bu açıklamaları, dünya genelinde dikkat çekiyor. Beyaz Saray’daki görüşme, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin habercisi olabiliyor. Trump’ın, özellikle Orta Doğu’daki gelişmeler konusunda attığı adımlar ve müzakerelere yönelik yaklaşımı büyük bir merakla izleniyor.