Trump, Büyükelçi Adaylarıyla Beyaz Saray’da Buluştu

BAE’DE BÜYÜKELÇİ ADAYLARIYLA BULUŞMA

ABD Başkanı Donald Trump, Senato’dan onay aldıktan sonra farklı ülkelere atanacak yeni büyükelçilerle Beyaz Saray’da bir araya geldi. Amerika’nın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Tom Barrack, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Barrack, Trump’la birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek kendisine teşekkür etti ve Türkiye’yi “en kadim medeniyetlerden biri” olarak nitelendirdi.

TRUMP’TAN DESTEKLEYİCİ YORUM

ABD Başkanı Trump, Barrack’ın ifadelerine karşılık vererek, “İyi bir ülke; lideri de iyi” şeklinde bir yanıt verdi. 77 yaşındaki Barrack, California eyaletinde doğup büyüyerek burada eğitim aldı. Lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde, hukuk eğitimini ise San Diego Üniversitesinde tamamladı.

BARACK’IN KÖKENLERİ VE MESLEKİ GEÇMİŞİ

1900 yılında Lübnan’dan ABD’ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan bir ailenin torunu olan Barrack, Los Angeles’taki Culver City’de, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu bir ortamda büyüdü. Öğrencilik yıllarında rugby sporuyla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan’da görev almıştır. Ayrıca, 1980’lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapmış ve ABD’nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California’daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yapmıştır.