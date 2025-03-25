Trump, Büyükelçilerle Beyaz Saray’da Buluştu

TRUMP, BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Trump, Senato onayından sonra farklı ülkelerin büyükelçileriyle Beyaz Saray’da bir araya geldi. Ankara Büyükelçiliği için aday olan Barrack, diğer büyükelçi adaylarıyla birlikte basın mensuplarına açıklama yaptı. Barrack, Trump ile çalışmanın kendisi için bir memnuniyet kaynağı olduğunu ifade ederek, “Türkiye en kadim medeniyetlerden biri” dedi. Trump ise Barrack’ın açıklamalarına, “İyi bir ülke; lideri de iyi.” şeklinde yanıt verdi.

BARRACK’IN HAYATI VE KİMLİĞİ

California’da dünyaya gelen Barrack, 77 yaşında. Lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde, hukuk eğitimini ise San Diego Üniversitesinde tamamladı. 1900 yılında Lübnan’ın Zahle kentinden ABD’ye göç eden bir Hıristiyan aileye mensup olan Barrack, Los Angeles’taki Culver City’de, babasının bakkal, annesininsekreter olduğu bir ortamda büyüdü. Öğrencilik yıllarında rugby takımında yer alarak spora ilgi gösterdi. Avukatlık kariyerine Suudi Arabistan’da başladı. 1980’lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevini üstlendi ve dönemin başkanı Ronald Reagan ile California’daki Rancho del Cielo’da komşu oldu.