Trump, California’ya Eğitim Fonlarını Kesebilir

FEDERAL EĞİTİM FONLARININ KESİLMESİ GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, California eyaletine verilen bazı federal eğitim desteklerini durdurmayı değerlendirdiği bildirildi. Amerikan Politico dergisinin haberine göre, bu durum, Trump ile California Valisi Gavin Newsom arasında yaşanan göçmenlik protestoları ve Los Angeles’a Ulusal Muhafızların gönderilmesi konularındaki gerilimin bir sonucu olarak ortaya çıktı. California’daki devlet okullarının her yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık federal fon aldığını ve bu fonların düşük gelirli öğrenciler ve engelli bireylerin eğitimi için kullanıldığını haberde yer aldı.

KONGRE YÖNERGELERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRME

Politico’ya konuşan bir Trump yönetimi yetkilisi, Kongre yönergeleri doğrultusunda bazı federal eğitim desteklerinin kesilmesinin değerlendirildiğini ancak bununla ilgili kesin bir karar alınmadığını ifade etti. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, “Hiçbir vergi mükellefi, ülkemizin çöküşünü finanse etmeye zorlanmamalı. Ancak California, enerji karşıtı, suç yanlısı, çocukları sakatlayan ve sığınak şehirleri destekleyen politikalarıyla tam olarak bunu yapıyor.” dedi. Desai, Trump yönetiminin “bu kabusa son vererek California rüyasını yeniden hayata geçirmekte kararlı olduğunu” belirtti ve alınacak olası adımlarla ilgili olarak henüz kesin bir kararın olmadığını ekledi.

LOS ANGELES’TAKİ PROTESTOLAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ABD’nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ediyor. Trump yönetimi, bu olaylara sert tepki gösterdi. ICE karşıtı protestolar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı ve zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Ayrıca, birçok araç göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak amacıyla bölgeye öncelikle 2 bin civarında Ulusal Muhafız görevlendirdiğini açıkladı ve ardından ilave olarak 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesinin daha görevlendirileceğini bildirdi.