Trump, California’ya Fon Kesme Hedefinde

TRUMP’IN KALİFORNİYA’YA YÖNELİK FON KESİNTİSİ DEĞERLENDİRMESİ

ABD basınında, ismi belirtilmeyen kaynaklara dayandırılarak hazırlanan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, California Valisi Gavin Newsom ile yaşadığı gerilimler sonucunda eyaletin federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Los Angeles’ta düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonlara tepki olarak düzenlenen protestolara müdahale etmek üzere Ulusal Muhafız ve deniz piyadelerinin kente konuşlandırılmasının ardından Newsom ile Trump arasında çıkan gerilim devam ediyor.

EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN FON KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İddiaya göre, Trump’ın, Kaliforniya’nın federal eğitim fonlarını azaltma planı, Eğitim Bakanlığı’nın belirli bir formüle dayanan “formül fonlarının” ödemelerini durdurabilme yetkisine dayanıyor. Kaynakların aktardığına göre, California’daki devlet okulları, düşük gelirli ve engelli öğrencilere yönelik programlar aracılığıyla Eğitim Bakanlığı’ndan her yıl yaklaşık 8 milyar dolar alıyor. Ayrıca, California Üniversitesi ve California Eyalet Üniversitesi de federal hükümetten yıllık milyarlarca dolarlık fon desteği sağlıyor.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ DEVAM EDİYOR

Bunun yanı sıra, Trump daha önce, California’nın transseksüel bir sporcunun kadın atletizm yarışmalarına katılması durumunda federal fonları kesmekle tehdit ettiğini açıklamıştı. Bu gelişmeler, eyaletin eğitim kaynakları ve yönetimi üzerinde önemli bir etki yaratabilecek potansiyel bir kriz oluşturuyor.