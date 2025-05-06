TRUMP’IN SINIRLARI GENİŞLETME ARZUSU

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı günden bu yana sınırları genişletme isteğini açıkladı. “Kanada ABD’nin 51. eyaleti olmalı” sözlerini hemen hemen her fırsatta tekrar eden Trump, bu konuyu Kanada’nın yeni Başbakanı Mark Carney ile de paylaştı. Trump, Carney’i Beyaz Saray’da ağırladı ve iki lider basına kapalı yapılan görüşmede dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

KANADA SATILIK DEĞİL

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın Kanada ile ilgili ifadelerine yanıt vererek, “Kanada satılık değil, hiçbir zaman olmayacak.” dedi. Trump ise Carney’in bu sözlerine karşılık, “Asla, asla deme. Zamanla göreceğiz.” diyerek Kanada’nın olası bir ABD eyaleti olabileceğine vurgu yaptı.

KANADA’DAN ALIM YAPMAK İSTEMİYORUZ

Donald Trump, daha önceki açıklamalarını yineleyerek Kanada’dan araba ve çelik almak istemediklerini dile getirdi. Ayrıca, Kanada’yı askeri anlamda koruduklarını da belirtti.

Kanada, Donald Trump’ın göreve gelmesiyle artan tehditler ışığında kritik bir seçime gitti. Justin Trudeau’nun artan memnuniyetsizlik sonucunda istifa etmesiyle Liberal Parti’nin liderliğini kazanan Mark Carney, ilk seçimde başarı elde etti.

TRUMP’DAN SEÇİM ÖNCESİ ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinde Kanada halkına seslenerek, ülkenin ABD’nin 51’inci eyaleti olması yönünde bir çağrıda bulundu. Kanadalılara, vergileri yarı yarıya indirecek, askeri güçlerini “dünyanın en yüksek seviyesine” çıkaracak bir lider seçmeleri tavsiyesinde bulundu. Trump, otomotiv, çelik, alüminyum, kereste ve enerji sektörleri başta olmak üzere tüm iş alanlarını dört kat büyütecek vaatlerde bulundu. Bu vaatlerin sıfır vergi ve gümrük tarifesi ile mümkün olabileceğini savundu ve Kanada’nın ABD’nin bir parçası olmasının sınırları kaldıracağını belirtti.

KANADA İLE TİCARET AÇIĞI

Trump, Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması durumunda ordu konusunda endişelerin kalmayacağını ifade ederek, “Kanada ile yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz. Bunun nedeni onlara araba yapmalarına ve kereste almalarına izin vermemiz.” şeklinde konuştu. “Onların arabalarına ihtiyacımız yok, kerestelerine ihtiyacımız yok, gıda ürünlerine ihtiyacımız yok, çünkü aynı ürünleri sınırın diğer tarafında biz üretiyoruz,” dedi.