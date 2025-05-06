Trump, Carney ile Harika Görüşme Yaptı

GÖRÜŞME DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini ifade etti. Trump, “Ben (Kanada ve Meksika ile) herhangi bir gerginlik görmüyorum. İkisiyle de çok iyi anlaşıyoruz. Bugün yeni başbakan ile harika bir toplantı yaptık, kendisi müthiş bir adam.” şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI ORGANİZASYONU

Beyaz Saray’da FIFA Başkanı Gianni Infantino ile düzenlenen basın toplantısında, Trump 2026 Dünya Kupası Görev Gücü ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Trump, “2026 Dünya Kupası için harika bir organizasyon yapacağız.” diyerek, bu organizasyonu Kanada ve Meksika ile birlikte yapmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu belirtti. Gerginlik olmadığını vurgulayarak, “Ben (Kanada ve Meksika ile) herhangi bir gerginlik görmüyorum. Bugün harika bir toplantı yaptık.” dedi.

KANADA İLE İLİŞKİLER

Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau için sıkça “vali” ifadesini kullandığını hatırlatan Trump, “Ona Vali Carney demedim. Bunu henüz yapmadım ve belki de yapmayacağım.” dedi. Trudeau ile eğlenceli zaman geçirdiğini belirten Trump, “Bence bu büyük bir adım. Kanada için iyi bir adım. Onu sevdim. Bugün harika bir toplantı yaptık. Bence ilişkimiz çok güçlü olacak.” ifadelerini kullandı.

RUSYA’NIN G-8’DEN ÇIKARILMASI

Trump, bir soru üzerine Rusya’nın 2014 yılında G-8’den çıkarılmasının bir hata olduğunu dile getirdi ve dönemin ABD Başkanı Barack Obama’yı suçladı. Trump, “Eğer Rusya halen G8’de olsaydı, muhtemelen şu anda devam eden bu saçma ve ölümcül savaş sürüyor olmazdı.” diyerek konuya değindi. Rusya’nın G-7’ye yeniden eklenmesi ihtimali sorulduğunda ise, Trump bunun artık çok geç olduğunu belirtti.