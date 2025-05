Trump Çelik İthalatına Yüzde 50 Vergi

ABD BAŞKANI TRUMP’IN ÇELİK ENDÜSTRİSİNE DEĞERLERİ

ABD Başkanı Trump, Pennsylvania’daki US Steel tesisinde çelik endüstrisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Trump, çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağını dile getirerek, “ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağız.” dedi. ABD çelik endüstrisinin daha da güvence altına alınacağını ifade eden Trump, çelik tarifelerini artırmanın gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, Trump, 10 Şubat tarihinde çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiren kararnameleri imzaladığını hatırlattı. Söz konusu tarifeler, 12 Mart’ta yürürlüğe girmişti.

ÇELİK ENDÜSTRİSİ ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ

Trump, çelik endüstrisinin önemine vurgu yaparak, US Steel’in çelik işçileri için korunmasız bir şekilde yabancı firmalara satılmasına asla izin vermeyeceğini ifade etti. US Steel’in Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile kurduğu ortaklık anlaşmasına dikkat çeken Trump, şirketin genel merkezinin Pittsburgh’da olacağını kaydetti. Nippon’a iyi bir teklif alana kadar birçok kez reddettiğini belirten Trump, bu şirketin ABD’ye milyarlarca dolar yatırım yapacağını anlattı. Trump, çelik ithalatına yüzde 25 tarife getirerek US Steel’i “kurtardıklarını” savunarak, bu hamlenin ABD’yi olası zarar verici etkilerden koruduğunu öne sürdü.

ÇELİK TARİFELERİNİN ARTIRILMASI İÇİN HAZIRLIK

Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, çelik tarifelerinin ABD çelik endüstrisini haksız rekabet ve yabancı etkilerden daha fazla korumak amacıyla gelecek hafta artırılacağı belirtildi.