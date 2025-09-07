Haberler

Trump Chicago’da Sınır Dışı İmâ Etti

TRUMP’IN SINIR DIŞI OPERASYONUNU İMA ETMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlere karşı başlatacağı sınır dışı operasyon hakkında imalarda bulundu. Trump, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, Chicago’da bu operasyona yönelik bir hareket başlatacağını ifade etti.

Trump, paylaşımında ordu üniforması giymiş olarak yer aldığı ve Chicago’nun yüksek binaları üzerinde uçan helikopterler ile ateş ve dumanın görüntüsünün olduğu bir fotoğrafı paylaştı. “Sabahları sınır dışı kokusunu seviyorum. Chicago buraya neden SAVAŞ Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere” şeklinde mesajını iletti.

ULUSAL MUHAFAZALARI GÖNDERECEK

Daha önce Washington’dan sonra Chicago’da da güvenliği sağlamak amacıyla ulusal muhafız birliklerini göndereceğini duyuran Trump, bu adımla birlikte şehirdeki güvenlik önlemlerini artırmayı planlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kiriş’teki Yangına Hava Ve Karadan Müdahale

Kemer'de çıkan orman yangınına, Antalya'nın orman ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Helikopterler ve arazözler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Haberler

Esenyurt’ta Motosiklet Hırsızlığı Olayı Gerçekleşti

Esenyurt'ta sabah saatlerinde park halindeki motosiklet, gözcülük yapan iki kişi tarafından çalındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve motosiklet sahibi polise başvurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.