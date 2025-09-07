Trump Chicago’da Sınır Dışı İmâ Etti

TRUMP’IN SINIR DIŞI OPERASYONUNU İMA ETMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlere karşı başlatacağı sınır dışı operasyon hakkında imalarda bulundu. Trump, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, Chicago’da bu operasyona yönelik bir hareket başlatacağını ifade etti.

Trump, paylaşımında ordu üniforması giymiş olarak yer aldığı ve Chicago’nun yüksek binaları üzerinde uçan helikopterler ile ateş ve dumanın görüntüsünün olduğu bir fotoğrafı paylaştı. “Sabahları sınır dışı kokusunu seviyorum. Chicago buraya neden SAVAŞ Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere” şeklinde mesajını iletti.

ULUSAL MUHAFAZALARI GÖNDERECEK

Daha önce Washington’dan sonra Chicago’da da güvenliği sağlamak amacıyla ulusal muhafız birliklerini göndereceğini duyuran Trump, bu adımla birlikte şehirdeki güvenlik önlemlerini artırmayı planlıyor.