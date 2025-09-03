Trump, Çin’i Komplo Kurmakla Suçladı

TRUMP’IN SUÇLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderlerini Amerika’ya karşı komplo kurmakla itham etti. Trump, Çin’de İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80’inci yılı vesilesiyle Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda gerçekleştirilen askeri geçit töreni öncesinde sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Trump, “Cevaplanması gereken büyük soru, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ABD’nin Çin’in özgürlüğünü yabancı bir işgalciden korumak için verdiği muazzam destek ve ‘kan’dan bahsedip bahsetmeyeceğidir” şeklinde bir ifade kullandı.

AMERİKALILARIN FEDAKARLIĞI

Çin’in zafer mücadelesi sırasında birçok Amerikalının yaşamını yitirdiğini hatırlatan Trump, bu askerlerin ‘cesaret ve fedakarlıklarının haklı olarak onurlandırılmasını’ umduğunu dile getirdi. Trump, Şi ve Çin halkına ‘harika ve kalıcı bir kutlama günü’ temennisinde bulundu. Ayrıca, “Lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong Un’a ABD’ye karşı komplo kurarken en içten selamlarımı iletin” diyerek, bu liderlere göndermede bulundu.