Trump, Çin’le Anlaşma Yapmayı Umuyor

ABD’YLE ÇİN ARASINDAKİ GÜMRÜK ANLAŞMAZLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan yüzde 145’lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu kabul etti. Ancak, bu tarifenin Pekin’le bir gümrük anlaşması sağlanana kadar değişmeyeceğini vurguladı. Oval Ofis’te düzenlenen bir imza töreninde Trump, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri konusunda süregelen anlaşmazlık hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, her gün Çinli yetkililerle görüştüklerini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi bir ilişki sürdürdüklerini belirtti. Ancak, gümrük tarifeleri üstünde bir çözüm bulunma zorunluluğunu dile getirdi.

GÜMRÜK TARİFELERİNİN ANLAMLIĞI

Trump, Çin’e uygulanmakta olan yüzde 145’lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu, “Henüz bu oranı aşağı çekmedim. Bunun yüksek bir tarife olduğunu söyledim. Yüksek bir tarife ama henüz aşağı çekmedim.” ifadeleriyle belirtti. Başkan, liderlerle iyi anlaşma sağlanabileceğini kaydederek, “Umarım buraya gelirler ve anlaşabiliriz. Gelmezlerse de sorun değil.” değerlendirmesinde bulundu.

ADİL BİR ANLAŞMA UMUDU

Son açıklamalarda Trump, “Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor.” dedi. Daha önceki bir açıklamasında ise gümrük tarifeleriyle ilgili olarak Çin’le sert bir tutum sergilemeyeceğini, “Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz.” şeklinde ifade etti. Trump, sonunda bir anlaşma yapılması gerektiğini, aksi halde Çin’in ABD ile iş yapma imkanlarının kalmayacağını belirtti.