Trump, Çin Tarife Hakkında Konuştu

TARİFELERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan yüzde 145’lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu belirtti, ancak taraflar gümrük konusundaki bir mutabakata ulaşana kadar bu tarifelerin düşmeyeceğini açıkladı. Trump, Oval Ofis’te katıldığı bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri sorununa ilişkin düşüncelerini paylaştı. Trump, her gün Çin ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile uyumlu bir ilişki yürütüğünü ifade etti, fakat gümrük tarifeleri üzerinde bir çözüme ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

ÇİN İLE ANLAŞMA UMUDU

Trump, Çin’e uygulanan yüksek gümrük tarifesi hakkında, “Bu oranı henüz düşürmedim. Bunun yüksek bir tarife olduğunu söyledim. Yüksek bir tarife ama henüz aşağı çekmedim. Liderlerle çok iyi anlaşırım. Bilirsiniz, bir anlaşma yapabiliriz. Aksi takdirde, bir oran belirleyeceğiz. Umarım buraya gelirler ve anlaşabiliriz. Gelmezlerse de sorun değil.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ADİL ANLAŞMA VURGUSU

Konuyla ilgili son açıklamalarında Trump, “Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor.” şeklinde konuştu. Önceki gün yaptığı açıklamada ise, gümrük tarifeleri konusunda Çin’e karşı daha nazik davranma niyetinde olduğunu ifade etti ve “Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar.” şeklinde sözlerini tamamladı.