Trump, Çin Tarifelerini Geri Çekmeyecek

GERİLEN İPLER VE TİCARET TARİFELERİ

ABD ve Çin arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik yeni tarifeleri açıkladıktan sonra durum daha da ciddileşti. Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 145 oranında gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Son gelişmelerde, Trump, Çin Büyükelçisi David Perdue için düzenlenen yemin töreninde yeniden tarife konularını gündeme getirdi.

VERGİLERİ GERİ ÇEKMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Törende, Trump’a Çin’den ithal edilen mallara uygulanan yüzde 145 gümrük vergisini geri çekip çekmeyeceği soruldu. Trump, bu soruya “Hayır” yanıtını verdi. Ayrıca, ABD’nin Çin ile ticaret görüşmeleri başlattığı iddialarını da yalanladı. Müzakerelerin Washington’un çağrısı üzerine başladığını iddia eden Trump, bu konuda eleştiri getirenlerin belgeleri yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

DAHA ÖNCEKİ KAYIPLAR VE ŞİMDİKİ DURUM

Trump, daha önce ABD’nin Çin ile ticarette yılda bir trilyon dolar kaybettiğine değinerek, “şimdi hiçbir şey kaybetmiyoruz” dedi. Ticaret müzakereleri hakkında gelen başka bir bilgi ise ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in İsviçre’de 8 Mayıs’ta Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile müzakerelere başlayacağı şeklindeydi.

TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Trump’ın tutumu, ABD ve Çin arasındaki ticaret konusunda daha düşük gümrük vergisi seviyeleri üzerinde yapılacak olası bir anlaşmanın önünde engeller oluşturduğuna dair yorumlara yol açtı. Ticaret müzakerelerindeki belirsizlik, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri etkileyen önemli bir faktör olarak dikkat çekiyor.