Trump, Çin ve Rusya’yı suçladı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN SUÇLAMALARI

Trump, Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderlerini ülkesi aleyhine komplo kurmakla itham etti. Bu açıklamalarını, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıl dönümü nedeniyle Pekin’de düzenlenen askeri geçit töreninden hemen önce yaptı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Trump, “Cevaplanması gereken büyük soru, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ABD’nin Çin’in özgürlüğünü yabancı bir işgalciden korumak için verdiği muazzam destek ve ‘kan’dan bahsedip bahsetmeyeceğidir” dedi.

ÇIN’IN ZAFER MÜCADELESİ

Trump, Çin’in zafer mücadelesi sırasında birçok Amerikalının yaşamını yitirdiğini hatırlattı ve bu askerlerin “cesaret ve fedakarlıklarının haklı olarak onurlandırılmasını” umduğunu belirtti. Ayrıca, Şi ve Çin halkına “harika ve kalıcı bir kutlama günü” dileğinde bulunarak vurguladı.

PUTİN VE KİM JONG UN’A SELAMLAR

Trump, sözlerini sonlandırırken, “Lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong Un’a ABD’ye karşı komplo kurarken en içten selamlarımı iletin” ifadesini kullandı. Bu sözleri, ülkelerarası ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı bir ortamda dikkat çekici bir mesaj aldı.