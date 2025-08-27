Trump: “Cinayetlere İdam İstiyoruz, Diktatör Değilim.”

TRUMP’TAN İDAM CEZASI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da cinayet işleyenler için idam cezası verilmesini talep edeceklerini belirtti. Beyaz Saray’da gerçekleşen kabine toplantısında başkent Washington’un güvenliği hakkında açıklamalar yapan Trump, aldıkları ek önlemlerle suç oranını düşürdüklerini ve bu durumdan gurur duyduklarını ifade etti. Özellikle son iki haftada başkentte hiç cinayet işlenmediğini vurguladı.

SUÇLA MÜCADELE STRATEJİSİ

Trump, “Başkent Washington’da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD’deki düzenlemelerin eyaletlere verildiğini hatırlatarak, Washington için bu konuda nasıl bir düzenleme yapılabileceğini araştıracaklarını aktardı.

DİKTATÖR DEĞİL, SUÇLA MÜCADELEDE KARARLI

Ülke genelinde suçla mücadele için daha sert önlemler alacaklarını belirten Trump, “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum.” dedi. Bu sözleri ile suçla mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koydu.