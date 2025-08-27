Trump: “Cinayetlere İdam İstiyoruz, Diktatör Değilim.”

TRUMP İDAM CEZASI TALEBİ UYGULAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da cinayet işleyenler için idam cezası talep edeceklerini duyurdu. Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği kabine toplantısında Washington’ın güvenliği hakkında açıklamalar yapan Trump, bu süreçte aldıkları ek tedbirler sayesinde suç oranını önemli ölçüde azalttıklarını ve bu durumdan gurur duyduklarını belirtti. Son iki haftada Washington’da cinayet olayının yaşanmadığını vurgulayan Trump, “Başkent Washington’da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz.” şeklinde konuştu.

DÜZENLEME İÇİN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Trump, ABD’deki mevcut düzenlemelerin eyalet düzeyinde uygulandığını hatırlatırken, başkent için bu konuda nasıl bir düzenleme yapılacağının inceleneceğini belirtti. Ayrıca, ülke genelinde suçla savaşa yönelik daha sert önlemler alacaklarını ifade etti. Trump, “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum.” diyerek kendi pozisyonunu netleştirdi.