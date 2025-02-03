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Trump Coin Sert Düştü, Yatırımcılar Tedirgin

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TRUMP’IN KRİPTO PARA DESTEKLEME SÜRECİ

Donald Trump’ın kripto paralara olan desteği tartışmasız bir gerçektir. Seçim öncesinde de bunu kendi sözleriyle duymuştuk. Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra bir tweet atmıştı. Bu tweette “Official Trump Coin”e açıkça destek verdiği görülüyordu. Ancak ABD Başkanı’nın meme coin için attığı bu tweet, yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

TRUMP COIN’İN HIZLI YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ

Trump’ın attığı tweetle birlikte Trump Coin, 7 dolardan başlayarak 70 dolara kadar yükselmişti. Ancak Trump, kripto paralara karşı mesafeli bir tavır sergiledikten sonra, Official Trump Coin’in değeri neredeyse dibi gördü. Herkesin 100 doları aşmasını beklediği Trump Coin, kısa sürede 20 dolara kadar geriledi.

GELECEKTE TRUMP’IN DESTEK VERECEĞİ SORUSU

Şu anda akıllardaki en büyük soru, Trump’ın bu coine bir kez daha destek verip vermeyeceği. Durumu izlemeye devam edeceğiz.

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