Trump, Cook’u Görevden Aldı

TRUMP’IN GÖREVDEN ALDIĞI İLK FED ÜYESİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u “ipotek sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu” gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı. Cook, Fed’in 111 yıllık tarihinde, ABD başkanı tarafından görevden alınan ilk yönetim kurulu üyesi olma özelliğini taşıyor.

YETERSİZ GÜVEN VE GEREKEN GEREKÇE

Trump, Truth sosyal medya platformunda Cook’a yazdığı mektupta, Federal Rezerv Yasası’nın yönetim kurulu üyelerinin başkanın takdirine göre görevden alınabileceğini vurguladı. Mektubunda, “Sizi görevden almak için yeterli gerekçe olduğuna kanaat getirmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı. Trump, Cook’un “ipotek sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunmasını” gerekçe gösterdi. Bu bağlamda, “Michigan’daki bir mülkün gelecek yıl birincil ikametgahınız olacağını belirten bir belge imzalarken, iki hafta sonra Georgia’daki başka bir mülk için aynı beyanı imzaladınız. İkinci belgeyi imzalarken ilk taahhüdünüzden habersiz olmanız düşünülemez” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

MALİ SORUMLULUK VE GÜVEN DUYURMAK

Trump, Fed’in büyük sorumluluklar taşıdığını dile getirerek, “Amerikan halkı, Fed’in politikalarını belirlemek ve denetlemekle görevli üyelerin dürüstlüğüne tam bir güven duymak zorundadır. Bir mali konuda sergilediğiniz aldatıcı ve muhtemel suç teşkil eden davranışlar ışığında, halkın size güven duyması mümkün değildir. Benim de sizin dürüstlüğünüze güvenim yoktur” dedi. Cook’un yanlış beyanlarının, “mali işlemlerde ağır bir ihmal” olduğunu belirten Trump, bu durumun Cook’un profesyonel güvenilirliğini sorgulattığını ifade etti. Bu nedenle Cook’un ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu’ndaki görevine “derhal geçerli olmak üzere son verildiğini” açıkladı.