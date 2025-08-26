Trump, Cook’u Görevden Aldı

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN GÖREVDEN ALMA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden aldığını bildirdi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayımladığı bir mektupta Cook’a kararını iletti ve onu “aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden” mortgage anlaşmaları yapmakla suçladı. Ne Cook ne de Fed, görevden alma konusunda herhangi bir yorumda bulunmadı.

SUÇLAMA VE BELGE İMZALAMALARI

Trump, Cook’un bir veya daha fazla ipotek sözleşmesinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuş olabileceğini öne sürdü. ABD Başkanı, Cook’un iki hafta arayla iki farklı mülk için “birincil ikametgâh” taahhüdü içeren belgeler imzaladığını belirtti. Mektuba göre, Cook Michigan’daki bir mülk için önümüzdeki yıl boyunca buranın birincil ikametgâhı olacağına dair belge imzaladı. Trump, “İki hafta sonra ise Georgia’daki başka bir mülk için, burasının da önümüzdeki yıl birincil ikametgâhı olacağına dair başka bir belge imzaladınız” diyerek, “İlk taahhüdünüzün farkında olmadan ikinci belgeyi imzalamış olmanız düşünülemez” ifadesine yer verdi.

KOŞULLAR VE İDDİALAR

Geçtiğimiz hafta, Konut Finansmanı Ajansı başkanının kendisine yönelttiği mortgage dolandırıcılığı suçlamalarının ardından Cook, “Bir tweet’te dile getirilen sorular nedeniyle görevimden istifa etmem için baskı yapılmasına asla boyun eğmeyeceğim” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, “Herhangi bir meşru soruya yanıt vermek ve gerçekleri ortaya koymak için doğru bilgileri topluyorum” ifadesini kullandı. Son haftalarda Trump, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell üzerinde ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmedeki isteksizliğini dile getirerek baskıyı artırdı. Trump, Powell’ı görevden alabileceği ihtimalini de sıkça belirtmekte. Lisa Cook, 2022’den bu yana Fed yönetim kurulunda görev yapan ilk Afrikalı Amerikalı kadın olma özelliğini taşıyor.