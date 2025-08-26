Trump, Cook’u Görevden Aldığını Duyurdu

TRUMP’IN GÖREVDEN ALMA DUYURUSU

ABD’nin Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u ‘mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu’ iddiasıyla görevden aldığını açıkladı. Trump, sosyal medya üzerinden Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’a yönelik yazdığı mektubu paylaştı. Mektubunda, “Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız” ifadelerini sevk etti.

GEREKEN SEBEPLERİN VURGUSU

Trump, Cook’u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu belirtti. Mektubunda, Cook’un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceği konusunda yeterli neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, Fed’in faiz oranlarını belirlemek, rezerv ve üye bankaları düzenlemek gibi önemli sorumluluklara sahip olduğunu hatırlattı.

DÜRÜSTLÜĞE DUYULAN GÜVEN

Trump, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed’i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne tam olarak güvenebilmesi gerektiğini aktardı. Bu güvenin, Fed’in işleyişi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.