Trump: Daha fazla asker gelecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksika’dan ülkesine ilerleyen göçmenler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump açıklamasında, göçmen kafilesinin oldukça kötü insanlardan oluştuğunu, Meksikalı askerlerin göçmenleri ABD sınırına ulaşmadan durdurmaları gerektiğini fakat askerlerin göçmenleri durduramadığını ya da durdurmak istemediğini belirtti.

Göçmenlere karşı sarf ettiği sert ifadeleri yineleyen Trump, ABD Ordusu’nun güney sınırında konuşlandığını, daha çok askerin sınıra yönlendirildiğini ve göçmenlerin ABD’ye yasal yollarla gelmesi gerektiğini söyledi.

HÜRRİYET