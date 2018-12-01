Trump’tan deprem açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Alaska depremi hakkında açıklama yaptı.

Alaska’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’tan açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde meydana gelen ve 6,6 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Trump, depremin şiddetine vurgu yaparak, “Lütfen size yardım etmek için yönlendirmelerde bulunan üst düzey eğitimli uzmanların yönlendirmelerini takip edin. Federal hükümetiniz hiçbir masraftan kaçınmayacak, Tanrı hepinizi korusun” ifadelerini kullandı.

TRT