Trump’dan Hamas’a Rehineler İçin Çağrı

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de bulunan rehinelerle ilgili önemli bir çağrıda bulundu. Trump, Hamas’a seslenerek, “Gazze’deki 20 rehineyi derhal serbest bırakın. Bunu yaparsanız işler hızla değişecek. Son bulacak.” dedi.

REHİNE İKAZI

Sosyal medya platformu Truth Social’da açıklama yapan Trump, Hamas’a “Hamas’a derhal 20 rehinenin tamamını (2, 5 veya 7 değil!) geri vermesini söyleyin, işler hızla değişecek. Son bulacak!” şeklinde mesaj gönderdi. Ancak Trump, rehinelerin serbest bırakılması durumunda alacağı önlemler veya ne tür bir “son” ile kastettiği konusunda herhangi bir detay paylaşmadı.

GÜNDEME GELEN SAYILAR

Hamas, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği sınır ötesi saldırı sonrası yaklaşık 250 rehineyi Gazze’ye götürdü. İsrail, Gazze’de 20’si hayatta kalmış olmak üzere 50 İsrailli rehinenin hala bulunduğunu tahmin ediyor. Öte yandan insan hakları grupları, 10.800’den fazla Filistinlinin İsrail hapishanelerinde işkence, açlık ve tıbbi ihmal altında tutulduğuna dikkat çekiyor. İsrail, Ekim 2023’ten beri Gazze’de yaklaşık 64 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ULUSLARARASI YARGIYA BAŞVURU

İsrail’in bölgedeki işgali, kıtlıkla mücadele eden bölgeyi büyük bir yıkıma uğrattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle tutuklama emri çıkardı. Ayrıca, İsrail, bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda bir soykırım davasıyla karşı karşıya kaldı. Mart ayında ateşkesi bozmasından bu yana ateşkesi sağlama amacıyla yapılan uluslararası çabalar ise şu ana kadar başarısızlıkla sonuçlandı.