trump’dan Musk’a Saygısızlık Yorumları Geldi

TRUMP’IN ELON MUSK’A YORUMLARI

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki gerginlik devam ediyor. Trump, NBC News’e verdiği röportajda, Musk’ın Demokrat adayları finansal olarak desteklemesi halinde ciddi sonuçlarla yüzleşeceğini belirtti. Bu bağlamda, Trump, Musk’ın kendisiyle ilgili ifadelerine de değinerek, ona karşı bir saygısızlık yaptığını ifade etti. Trump, “Bence bu çok kötü bir şey. Çünkü o çok saygısız. ABD Başkanlık makamına saygısızlık edemezsiniz.” dedi.

TRUMP’IN MUSK İLE GÖRÜŞMEPLANI YOK

Trump, Elon Musk ile iletişim kurma amacı olmadığını da vurgulayarak, “Başka işlerle epey meşgulüm. Onunla konuşma niyetim yok.” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, iki isim arasındaki gerilimi daha da artırabilir. Ayrıca, Trump, Musk’ın kendisiyle ilgili Jeffrey Epstein dosyasındaki iddialarına da yanıt vererek, “Eski haber. Bunlar yıllarca konuşuldu. Epstein’ın avukatı bile benim hiçbir alakam olmadığını söyledi.” diye ekledi.