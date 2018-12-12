Trump, DEAŞ’a ömür biçti

Terör örgütü DEAŞ hakkında açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, örgüte ömür biçti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin DEAŞ’a karşı çok başarılı bir mücadele verdiğini savunarak, “DEAŞ’a karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde (DEAŞ mensubu) hiçbiri kalmayacak.” dedi.

Beyaz Saray’da düzenlenen ve Irak ile Suriye’deki azınlıkların korunması ve bu unsurlara destek verilmesini öngören yasanın imza töreninde konuşan Trump, DEAŞ’la ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

ABD yönetiminin farklı unsurlarından DEAŞ’la mücadeleye ve Suriye’de ne kadar DEAŞ mensubu kaldığına ilişkin farklı açıklamalar gelirken, Trump’ın yaptığı yeni açıklama dikkat çekti.

Terör örgütü DEAŞ’ın bu bölgede yaşayan herkese karşı çok kötü işler yaptığını anlatan Trump, “ülkesinin bu örgüte karşı başından itibaren kararlı bir şekilde mücadele verdiğini” ifade etti.

Trump’ın, “DEAŞ’a karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde (DEAŞ mensubu) hiçbiri kalmayacak.” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

DEAŞ’ın zarar verdiği dini ve etnik azınlıklara ABD’nin destek olmaya devam edeceğini kaydeden Trump, daha sonra kameralar önünde söz konusu yasaya imzasını attı.

TRT