Trump: DEAŞ’ı biz yendik

Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den asker çekme kararı ile ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Suriye’de olma nedenini duyurdu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD ordusunun, Suriye’nin kuzeyindeki tüm güçlerini çekmeye hazırlandığını ileri sürdü. ABD Başkanı Trump bir açıklama yaptı ve açıklamasında, “Suriye’de olmamızın tek sebebi DEAŞ’ı yendik” dedi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etti.

WSJ’nin “konuyla ilgili kişilere” dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Suriye’nin kuzeyinden tümüyle çekilmeye hazırlanıyor.

Haberde, bu adımın, ABD’nin Orta Doğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve DEAŞ ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

ABD halihazırda Suriye’nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke’de üç üssün inşası ise sürüyor.

Haberde, bu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta yaptığı telefon konuşmasında, “ABD’nin ortağı YPG/PKK’yı operasyonla tehdit etmesi” üzerine geldiği değerlendirmesi yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu.

Trump yaptığı açıklamada, “DEAŞ’ı yendik. Başkanlığım süresince Suriye’de olmamızın tek sebebi DEAŞ” dedi.

ÇAVUŞOĞLU KATAR’DA SURİYE KONUSUNA DEĞİNMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Katar’da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Suriye’deki son duruma ve Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı planladığı harekata ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, “DEAŞ Suriye’de ve Irak’taki en önemli sorunlardan biri. Türkiye’den daha fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getiren ülke de yoktur. Biz 3 bini aşkını Suriye’de, binden fazlasını Irak’ta olmak üzere 4 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik.” dedi.

HÜRRİYET