Trump Destekçisi Kirk’e Saldırı Gerçekleşti

SİLAHLI SALDIRI VE SONUCU

ABD’de, muhafazakar yorumcu ve Trump destekçisi Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Kirk, hastaneye kaldırılmasına rağmen durumu kritik olarak bildirildi ve hayatını kaybetti. Donald Trump, Kirk’in ölümünü duyurarak “Birçok kişi için önemli olan bir adamı kaybettik” dedi. Utah Valley Üniversitesi’nin polis yetkilisi Christine Nelson, olayın ardından insanlardan güvenli yer aramalarını istedi. Ayrıca, eski başkan Joe Biden’ın yardımcılarından Kamala Harris, “Siyasi şiddetin ABD’de yeri yoktur” şeklinde bir açıklama yaptı.

OLAYIN TANIKLARI NE DİYOR?

Olay yerinden yaklaşık 20 metre uzakta bulunan Justin Hickens, NBC News’e verdiği röportajda şunları anlattı: “Yüksek sesli bir silah sesi duyduk, Charlie’den bir sürü kan aktığını gördüm, vücudunun geriye doğru savrulup gevşediğini gördüm ve herkes yere yığıldı.” Hickens, birkaç saniye sonra insanların barikatları aştığını ve kaçıştığını ifade etti. Sonunda, silah seslerinin durduğunu fark ettiğinde, arkasını döndüğünde polislerin yaşlı bir adamla yürüdüğünü gördüğünü söyledi. Olayın ardından, haklarını haykırarak kelepçelenen bu kişi gözaltına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYGULANMADI

Hickens, etkinliğe girmek için metal dedektörlerinin bulunmadığını belirtti ve bu durumun güvenlik açısından yetersiz olduğunu ifade etti. New York Times, gözaltına alınan kişinin saldırgan olmadığını bildirerek olayla ilgili kafa karıştırıcı bilgileri güncelledi.

CHARLIE KIRK’ÜN HAYATI VE KATKILARI

Charlie Kirk, 31 yaşında bir muhafazakar aktivist ve iki çocuk babası olarak biliniyor. Okul kampüslerinde muhafazakar gençleri organize etmek amacıyla kurulan Turning Point USA’nın da kurucularından biri. Donald Trump’ın sıkı bir destekçisi olan Kirk, geçtiğimiz dönem suikast girişiminin ardından 2024 başkanlık kongresine dair bir konuşma gerçekleştirmişti. Trump, özellikle gerçekleştirilen mitinglerde Kirk’ü sıkça övüyor ve “Charlie harika birisi” diyerek ona teşekkür ediyor. Kirk’ün liderliği ve siyasi duruşu, Trump çevresinde sıkça gündeme gelen konular arasında yer alıyor.