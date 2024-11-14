Trump, Dışişleri ve Adalet Bakanını Seçti

SEÇİLEN BAŞKAN TRUMP’IN KABİNESİ BELİRLENİYOR

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Marco Rubio’yu aday gösteriyor. Ayrıca Trump, Adalet Bakanı olarak Florida’dan Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Gaetz’i aday olarak belirliyor. Göreve başlaması 20 Ocak 2025’te beklenen Trump’ın kabinesi şekillenmeye devam ediyor. Trump, Dışişleri Bakanlığı için yaptığı açıklamada, “Marco son derece saygın bir lider ve özgürlük için çok güçlü bir ses. Ulusumuzun için güçlü bir savunucu, müttefiklerimiz için gerçek bir dost ve düşmanlarımıza karşı asla geri adım atmayacak korkusuz bir savaşçı olacaktır” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI İÇİN GAETZ ADAYI

Trump, açıklamasında Adalet Bakanı olarak Florida’dan Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Gaetz’i aday gösterdiğini belirtti. Trump, “Matt Gaetz’in ABD Adalet Bakanı olarak aday gösterildiğini açıklamaktan büyük onur duyuyorum. Matt, William ve Mary Hukuk Fakültesi’nde eğitim görmüş, son derece yetenekli ve azimli bir avukattır ve Adalet Bakanlığı’nda umutsuzca ihtiyaç duyulan reformları gerçekleştirmeye odaklanarak Kongre’de kendini göstermiştir” dedi. Gaetz’in hükümetin adaleti bir silah olarak kullanmasını sona erdireceğini söyleyen Trump, “Sınırlarımızı koruyacak, suç örgütlerini ortadan kaldıracak ve ABD’lilerin Adalet Bakanlığı’na olan kötü bir şekilde sarsılmış inanç ve güvenini yeniden tesis edecek” ifadelerine yer verdi.

GAETZ’İN ÖNEMİ VE ROLÜ

Trump, Gaetz’in Adalet Bakanlığı’nı denetleyen Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’ndeki faaliyetlerine de değindi. O, Rusya aldatmacasının bozguna uğratılmasında ve sistematik hükümet yolsuzluğunun ifşa edilmesinde kilit bir rol oynadığını aktardı. Bu açıklamalar, Trump’ın yeni kabinesinin şekillenmesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.