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Trump Döneminin 72 Saatlik Ticaret Krizi

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ABD’NİN TİCARET SAVAŞI BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika’ya yönelik yaptığı açıklamaların ardından ticaret savaşı başlattı. Bu durum, Trump’ın ilk dönemindeki ticaret savaşlarını akla getirdi. Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalat üzerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması, gerçekleştiği 72 saat içinde piyasalarda büyük bir kargaşaya ve kaosa yol açtı.

İŞ DÜNYASINDA OLUMSUZ ETKİLER ORTAYA ÇIKTI

Gümrük vergisi krizi, iş dünyasında çeşitli olumsuz etkilere neden oldu ve ABD ile müttefikleri arasındaki ilişkilerde güvensizlik oluştu. Trump’a eşlik eden yeni Hazine Bakanı Scott Bessent ve yeni Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ticaret politikalarının arka planına dair açıklamalarda bulundu. Trump, “Gümrük tarifeleri hem ekonomik olarak hem de istediğiniz diğer her şeyi elde etmede çok güçlüdür. Altın küpü olduğunuzda, gümrük vergileri çok iyidir” ifadelerini kullandı.

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