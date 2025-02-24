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Trump, Duda’yı Kapıda 1,5 Saat Bekletti

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GÖRÜŞMEDEKİ TRAJİK ANLAR

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yla gerçekleştirdiği 10 dakikalık görüşme için 1,5 saat boyunca kapıda bekletti. Bu talihsiz anlar, Beyaz Saray’ın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, Polonya kamuoyunda “trajik” olarak değerlendirildi ve Duda’ya yönelik ciddi eleştiriler artmaya başladı.

İTTİFAK VURGUSU YAPILDI

Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trump ve Duda’nın ABD ile Polonya arasındaki “yakın ittifakı” yeniden teyit ettikleri belirtildi. Açıklamada ayrıca, Trump’ın toplantı sırasında Duda’yı “harika bir adam ve harika bir dost” olarak tanımladığı, Polonya’nın savunma harcamalarını artırmasından dolayı da övgülerde bulunduğu ifade edildi.

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