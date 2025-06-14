Dünya

Trump, Durum Odası’nda Toplantı Yaptı

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TOPLANTININ AYRINTILARI

Beyaz Saray tarafından yayınlanan Trump’ın günlük programına göre, Durum Odası’nda gerçekleştirilen toplantı basına kapalı yapıldı. Bu toplantıda, İsrail ve İran arasındaki gerilimlerin bölge üzerindeki etkileri, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin geleceği ve bu gerilimin uluslararası alandaki etkileri üzerinde durulduğu ifade edildi.

BEYAZ SARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Toplantıya dair Beyaz Saray’dan şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu durum, toplantının içeriği ve alınan kararlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmede bir belirsizlik oluşturuyor.

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