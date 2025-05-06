Trump Duyurdu: ABD, Husilere Saldırıları Durduruyor

MÜJDE BİLDİREN AÇIKLAMA

Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdüren ABD’den yeni bir açıklama geldi. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan Orta Doğu turuna çıkacak olan ABD Başkanı Donald Trump, bölgeyle ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı. Trump, “Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini” belirterek, “Husiler dün ‘Artık savaşmak istemiyoruz’ dedi. Bu önemli ve güzel bir gelişme. Onlar saldırılarını durduracak. Biz de hava saldırılarına hemen son vereceğiz. Orta Doğu seyahatime başlamadan önce çok büyük bir duyuru yapacağım” şeklinde konuştu.

DENİZ GÖREV GÜCÜNÜN KURULMASI

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehdit altında olduğu gerekçesiyle 18 Aralık 2023’te birçok ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı “Refah Muhafızı Operasyonu” adı verilen çok uluslu bir “deniz görev gücü” oluşturduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformunda yaptığı 15 Mart tarihli açıklamada, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini bildirdi. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtti ve saldırıların devam ettiği sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını ifade etti.