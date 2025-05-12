Trump, Edan’ı 2 Saatte Serbest Bırakacak

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın ABD-İsrail çifte vatandaşı olan Edan Alexander’ı 2 saat içinde serbest bırakacağını duyurdu. Trump, Alexander’ın serbest kalmasını duyurmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Yakın zamana kadar çoğu kişinin artık yaşamadığını düşündüğü ABD vatandaşı Edan Alexander’ın yaklaşık iki saat içinde serbest bırakılacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

WITKOFF’UN ROLÜ

Trump, Alexander’ın serbest kalmasını sağlamanın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un başarısı olduğunu ifade ederek Witkoff’u tebrik etti. Bu gelişmeyle birlikte, Hamas’ın ABD’li yetkililerle gerçekleştirilen son görüşmeler sonrası İnsani yardım girişine izin verilmesi amacıyla Alexander’ı serbest bırakma kararı aldığını açıkladığı belirtildi.

HAMAS’IN KARARI

Hamas, dün yapılan görüşmelerin ardından, “ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi’ne insani yardım girişine izin verilmesi” konularında yoğunlaşan çabaların bir sonucunda Edan Alexander’ın serbest bırakılması yönünde karar aldığını bildirdi.