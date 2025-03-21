Trump Eğitim Bakanlığını Kapatma Kararı Aldı

TRUMP’IN KARARNAMESİ EĞİTİM KONUSUNU EYALETLERE BIRAKIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı’nın lağvedilmesi sürecine yönelik bir kararname imzaladı. Bu adım, eğitim konusunu yeniden eyaletlerin sorumluluğuna bırakma kararıyla ilişkilendiriliyor. Trump, “okuma ve matematik konularında düşük yeterliklere sahip” olan ABD’deki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim bakanlığının “ülkeye bir yararı olmadığını” belirtti.

BAKANLIK İŞLEVLERİ KORUNACAK

Trump, Eğitim Bakanlığı’nın bazı işlevlerinin “tamamen korunacağını ve diğer kurum ve bakanlıklar arasında paylaştırılacağını” ifade etti. Bu işlevler arasında Pell Bursları, Başlık I yardımları ve engelli ve özel ihtiyaçlı çocuklara yönelik fon kaynakları bulunuyor. Pell Bursları, düşük gelirli öğrencilerin üniversite harçlarını ödemelerine yardımcı olmayı hedefleyen federal yardımlar olarak biliniyor. Başlık I yardımları ise dezavantajlı öğrenciler için eğitim fırsatlarını artırmak amacıyla düşük gelirli ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü okullara sağlanan federal fonlar şeklinde tanımlanıyor.

HABERİN KAYNAĞI BEİJİNG’DEN GELİYOR

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, bu gelişmeleri Beijing’den aktarıyor. (XHTV)