Trump, Elon Musk’ın İstifasını Değerlendiriyor

ELON MUSK’IN GÖREVİNDEN AYRILMA İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başında bulunan Elon Musk’ın görevden ayrılacağı ileri sürüldü. ABD basınında yer alan haberlere göre, adı belirtilmeyen kaynaklar, Trump’ın Musk’ın görevden ayrılması hakkında kabine üyelerine ve yakın çevresine bilgi verdiğini ve Musk ile ortak bir anlaşma sağladığını belirtti. Musk, federal harcamaların azaltılması ve çeşitli devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması konularında liderlik yapıyordu.

ÖZEL SEKTÖR ENTEGRASYONU ÜZERİNE ODAKLANILIYOR

Musk, özellikle savunma ve uzay projelerinde özel sektör entegrasyonunu hızlandırma noktasında kritik bir rol üstleniyordu. Ancak, şirketlerindeki yoğun iş takvimine daha fazla odaklanmak amacıyla bu kararı aldığı iddia ediliyor. Beyaz Saray ve Musk, bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

TRUMP’IN YORUMLARI

Trump, Musk’ın görev süresi ve DOGE’nin geleceği hakkında bir soruya verdiği cevapta, “Bence harika biri, ama aynı zamanda yönetmesi gereken büyük bir şirketi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir noktada işine geri dönecek,” dedi. Trump, Musk’ı mümkün olduğunca görevde tutacağını vurguladı. DOGE’nin geleceğine yönelik ise, “Size bunu söyleyemem. Şunu söyleyebilirim ki, DOGE ile çalışan insanların çoğu sekreter, yani çeşitli kurumların başkanları ve çok şey öğrendiler… Ancak, belirli bir noktada bunun sona ereceğini düşünüyorum,” şeklinde açıklamada bulundu.