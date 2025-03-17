Trump Emir Verdi, Yemen’de Can Kaybı Arttı

HUSİLER ÜZERİNE YAPILAN SALDIRILARIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı’nın sözcüsü Anees Alsbahi, ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle başlatılan saldırılarda ölü sayısının 53’e, yaralı sayısının ise 98’e yükseldiğini duyurdu. Yemen’deki İran destekli Husilere karşı gerçekleştirilen harekatın bilançosu giderek ağırlaşıyor. Sözcü, saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 5 çocuk ve 2 kadının da bulunduğunu belirtti.

ABD BAŞKANI TROUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir açıklama yaparak, ABD ordusuna Yemen’deki Husilere yönelik “kararlı ve güçlü” bir askeri harekat başlatma talimatı verdiğini bildirdi. Trump, Husilerin Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına saldırdığını belirterek, bu durumu harekat için gerekçe olarak sundu.

HUSİLERDEN CEVAP GECİKMEDİ

Trump’ın açıklamalarının ardından, hedef alınan Husiler, Yemen’e yönelik saldırıları “tam teşekküllü bir savaş suçu” olarak tanımladı. Husiler, “Bu saldırganlık, Yemen’i Filistin’e ve Gazze’ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak. Saldırılar yanıtsız kalmayacak” şeklinde bir açıklama yaptı.