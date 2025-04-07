Trump, Erdoğan’ı Desteklediğini Açıkladı

GÖRÜŞME SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme sonrasında, Netanyahu ve Trump Oval Ofis’te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye ile ilgili gelen bir gazeteci sorusuna ilgi çeken bir yanıt verdi. Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum. O da beni seviyor. Basın çok sinirleniyor onu sevdiğimi söylediğimde. Birlikte birçok şey yaptık ve hiç sorun yaşamadık.” şeklinde konuştu.

Türkiye ile İlişkiler ve Çözüm Önerisi

Trump, Netanyahu’ya Türkiye ile herhangi bir problemin olabileceğini belirtti ve bunun çözülebileceğini ifade etti. “Çünkü Erdoğan’la çok iyi ilişkilerim var. Ama senin de makul olman lazım Bibi” dedi. Ayrıca, Netanyahu’ya İsraillilerin Türkiye ile yaşanabilecek sorunlar için aklıselimle hareket etmeleri gerektiğini iletti.

Erdoğan’a Övgüler

Trump, Türkiye’yi tebrik ettiğini belirterek, Erdoğan’a şunları söyledi: “İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye’nin kontrolünü ele aldın.” Erdoğan’ın bu durumu inkar ettiğini ancak Trump’ın “Evet sensin” dediğini ve Erdoğan’ın ise “Belki de benimdir” cevabını verdiğini aktardı. Trump, Erdoğan’ın çok güçlü ve zeki olduğunu vurgulayarak, “Kimsenin başaramadığı bir şeyi yaptı” ifadelerini kullandı.