Trump, Erdoğan’a sempati duyuyor

Son dönemde yaşanan kriz ile ilgili Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde önemli temaslar yaşandı.

İran’la ilişkiler, Suriye sorunu, S-400 füzeleri ve ABD Büyükelçiliğinde görevli Türk çalışanların FETÖ bağlantıları nedeniyle gözaltına alınmaları Türk-ABD ilişkilerinde sorunlu konuların başında geliyor. İşte bu sorunlar konusunda ABD’li üst düzey bir yetkili önemli açıklamalar yaptı. “Türkiye ile ilişkilerimize son derece önem veriyoruz, 60 yılı geride bıraktığımız bir ittifak. Karşılıklı imkanlardan oluşan bir ortaklık” mesajı verdi.

İki ülke arasında zorlayan bazı meseleler konular bulunduğuna dikkat çeken üst düzey yetkili bu konular arasında iran, suriye s 400 ve bazı yerel çalışanlarının alı konulmasını gösterdi.

Türk makamlarıyla yakın temasta sorunları çözmek için bulunduklarını belirtti. İki ülke arasındaki diyaloğun zengin, derin ve alttan üste her düzeyde sürüyor olmasının önemli olduğunu belirtti. Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ilişkisine dikkat çekti.

“Trump, kendisini Erdoğan’a yakın hissediyor, sempati duyuyor, çok seviyor. İletişim kurmaktan keyif alıyor” mesajı verdi. Halihazırdaki sorunların birlikte çalışılarak çözüleceğinden emin olduğunu söyledi. Bu çalışmalar sonunda sağlam olan Türkiye-ABD ilişiklerinin daha da önemli hale geleceği beklentisi anlatıldı.

HÜRRİYET